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تسجيل هزة أرضية بقوة 6.4 درجة في طاجيكستان

ن
تعبيرية
 
الأحد، 13-04-2025 12:16 م

الوكيل الإخباري- سجل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل تسجيل هزة أرضية بقوة 6.4 درجة في طاجيكستان.

ووقع الزلزال اليوم الأحد في الساعة 4:24 بتوقيت غرينتش على مسافة تزيد عن 170 كيلومترا جنوب شرق مدينة خوجاند التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 198 ألف نسمة.

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وبلغ عمق البؤرة الزلزالية 16 كيلومترا. ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار محتملة.

 

RT

 
gnews

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