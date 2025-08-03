تسجيل 10 هزات أرضية جديدة في كامتشاتكا شرقي روسيا

الوكيل الإخباري- أعلنت أجهزة رصد الزلازل الروسية تسجيل عشر هزات أرضية في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وجاء في البيان: "من الساعة التاسعة صباحا (00.00 بتوقيت موسكو) يوم 2 أغسطس حتى الساعة الثامنة صباحا يوم 3 أغسطس (23.00 بتوقيت موسكو يوم 2 أغسطس)، وقعت عشرة زلازل كبيرة في منطقة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، وتم بشكل إجمالي تسجيل أكثر من 65 زلزالا ".