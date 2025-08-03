الأحد 2025-08-03 02:44 م
 

تسجيل 10 هزات أرضية جديدة في كامتشاتكا شرقي روسيا

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الأحد، 03-08-2025 08:22 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت أجهزة رصد الزلازل الروسية تسجيل عشر هزات أرضية في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وجاء في البيان:  "من الساعة التاسعة صباحا (00.00 بتوقيت موسكو) يوم 2 أغسطس حتى الساعة الثامنة صباحا يوم 3 أغسطس (23.00 بتوقيت موسكو يوم 2 أغسطس)، وقعت عشرة زلازل كبيرة في منطقة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، وتم بشكل إجمالي تسجيل أكثر من 65 زلزالا ".

 

وبحسب معلومات الفرع، بلغت شدة أقوى الهزات خلال هذه الفترة 6.1 و6.2 درجة.

في نهاية يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة شبه جزيرة كامشاتكا، وهو الأقوى منذ عام 1952. وشعر السكان بهزات أرضية بلغت قوتها ثماني درجات في جزر الكوريل الشمالية أيضا. وتسببت 4 موجات تسونامي ناجمة عن الزلزال في أضرار جزئية للبنية التحتية للموانئ ومنشآت أخرى.

 
 
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