تسجيل 10 هزات أرضية جديدة في كامتشاتكا شرقي روسيا

في نهاية يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة شبه جزيرة كامشاتكا، وهو الأقوى منذ عام 1952. وشعر السكان بهزات أرضية بلغت قوتها ثماني درجات في جزر الكوريل الشمالية أيضا. وتسببت 4 موجات تسونامي ناجمة عن الزلزال في أضرار جزئية للبنية التحتية للموانئ ومنشآت أخرى.
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