الأربعاء 2026-07-22 08:43 م

تسجيل 5764 حالة وفاة خلال موجة الحر التي ضربت فرنسا في حزيران

سُجّلت 5764 وفاة إضافية خلال موجة الحر الشديد التي شهدتها فرنسا بين 17 حزيران و2 تموز ، نصفها خلال ثلاثة أيام فقط بين 25 و27 حزيران، في زيادة في الوفيات هي العليا منذ موجة الحر التاريخية عام 2003، وفق
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-07-2026 06:41 م
الوكيل الإخباري-   سُجّلت 5764 وفاة إضافية خلال موجة الحر الشديد التي شهدتها فرنسا بين 17 حزيران و2 تموز ، نصفها خلال ثلاثة أيام فقط بين 25 و27 حزيران، في زيادة في الوفيات هي العليا منذ موجة الحر التاريخية عام 2003، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة.اضافة اعلان


ولوحظت هذه القفزة في معدّل الوفيات التي لا يمكن حتى الآن ربطها بشكل قاطع بموجة الحر، لدى جميع الفئات العمرية انطلاقا من 15 عاما، مع زيادة ملحوظة انطلاقا من 45 عاما، الأمر الذي تعتبره الوكالة الصحية الفرنسية "غير مسبوق".

وأسهمت أرقام الوفيات منذ بدء نشرها، في تأجيج المعركة السياسية، حيث اتهمت المعارضة الحكومة بعدم الاستعداد.

وأثرت موجة الحر "المُبكرة" و"طويلة الأمد" على جميع سكان البلاد تقريبا 98,5% ، حيث طالت 92 مقاطعة في فترة مهمة لمزاولة الأنشطة المدرسية والمهنية، وفقا للوكالة الوطنية للصحة العامة.

وثلثا الوفيات الإضافية تعود لأشخاص تبلغ أعمارهم 75 عاما وما فوق، الذين غالبا ما يدفعون الثمن أكثر من غيرهم؛ بسبب ضعفهم وتدهور صحتهم.

وشهدت فرنسا في منتصف تموز موجة حر ثالثة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شعلة مهرجان جرش

أخبار محلية رئيس الوزراء يرعى افتتاح مهرجان جرش في دورته الـ40

ب

أخبار محلية تحرير 167 مخالفة وتوجيه 430 إنذارًا لمنشآت في المفرق

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

عربي ودولي محكمة أميركية تحدد الأول من حزيران موعدا لبدء محاكمة مادورو

تعبيرية

عربي ودولي الحرائق تضرب شمال الجزائر.. نقل 100 شخص للمستشفى وإخلاء 150 منزلا

ل

عربي ودولي النيابة العامة في دمشق تطالب بإعدام وسيم الأسد

توفي عازف الساكسفون الأميركي الشهير بلاس جونسون عن عمر ناهز 94 عامًا في منزله بمدينة لوس أنجلوس، قبل أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الخامس والتسعين، وفق ما أفادت تقارير إعلامية ومصادر مقربة من عائل

فن ومشاهير وفاة فنان شهير - صورة

تعبيرية

طب وصحة ليست مجرد إزعاج عابر.. أسباب الحازوقة وطرق منزلية للتخلص منها

ب

أخبار محلية ولي العهد: القوات المسلحة تحمي الأردن والأردنيين



 
 






الأكثر مشاهدة

 