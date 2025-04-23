الأربعاء 2025-04-23 03:31 م
 

تسليم الأسد .. أول تصريح علني للشرع عن "الرد" الروسي

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد
الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد
 
الأربعاء، 23-04-2025 02:40 م
الوكيل الإخباري-   كشف الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة أجراها مع صحيفة "نيويورك تايمز"، عن الرد الروسي بشأن طلبه تسليم الرئيس السابق بشار الأسد.اضافة اعلان


وفي أول تصريح علني للشرع بشأن الأمر، قال إن طلبه قوبل بالرفض من الجانب الروسي.

وكان السفير الروسي في بغداد، ألبروس كوتراشيف، قد كشف قبل أيام تفاصيل جديدة عن تواجد الرئيس السوري السابق بشار الأسد في موسكو.

وقال كوتراشيف في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام العراقية، إن من شروط إقامة الأسد في موسكو ألا يقوم بأي نشاط إعلامي أو سياسي.

وأضاف أن أمر تسليم الأسد غير وارد من وجهة نظر روسيا، لأنه لم يخالف شروط اللجوء.

وبعد سقوط النظام السوري السابق، أكد الكرملين أن عائلة الأسد حصلت على حق اللجوء بناءً على أوامر مباشرة من الرئيس فلاديمير بوتين.

ولم تكشف موسكو عن مزيد من التفاصيل، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا ما نقوله عن مكان وجود الأسد".

سكاي نيوز
 
gnews

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