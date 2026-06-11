تصريحات جديدة لترامب تكشف تفاصيل الهجمات الأخيرة على أهداف إيرانية

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، إنه أشرف على الضربات من غرفة العمليات، مؤكدًا أن إسرائيل "لم تكن متورطة في هذه الجولة من الهجمات".
وتزامنت تصريحات ترامب مع تنفيذ الجيش الأميركي غارات جديدة على أهداف إيرانية لليلة الثانية على التوالي، وسط تحذيرات أميركية من أن العمليات العسكرية قد تتوسع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران.
وأضاف الرئيس الأميركي أن الضربات قد تستمر خلال الأيام المقبلة في حال عدم إحراز تقدم على المسار التفاوضي.
واتهم ترامب القيادة الإيرانية بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن في أبريل بشكل متكرر، واصفًا إياه بأنه "أكثر اتفاق لوقف إطلاق النار تعرضًا للانتهاك في تاريخ العالم".
ونقل مراسل شبكة "فوكس نيوز" تري ينجست، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة قد توقف قريبًا حملتها الجوية، لكنه حذر من أنه إذا لم توقع إيران اتفاقًا إطاريًا لإنهاء الحرب، فإن واشنطن "ستقصفهم بعنف شديد".
ووفقًا للتقرير، قال ترامب إن الجيش الأميركي أطلق 49 صاروخًا من طراز "توماهوك" واستخدم أيضًا طائرات مقاتلة، وكان أقرب هدف إلى طهران يقع على بعد نحو 65 كيلومترًا من العاصمة.
وذكر الجيش الأميركي أنه شن ضربات جديدة على أهداف داخل إيران بأوامر من ترامب، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بوقوع انفجارات في عدة مدن ساحلية جنوب البلاد.
وفي المقابل، أعلنت إيران الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام جميع حركة الملاحة البحرية، لكن القيادة المركزية الأميركية أكدت أن السفن التجارية لا تزال تعبر الممر المائي، نافية صحة الإعلان الإيراني.
سكاي نيوز
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