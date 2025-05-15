الخميس 2025-05-15 01:14 م
 

تصريحات مريبة من ترامب حول مصير القطاع - تفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الخميس، 15-05-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه يريد من الولايات المتحدة أن "تمتلك" غزة وتحولها إلى "منطقة حرية"، وسط استمرار الحرب الدامية في القطاع.اضافة اعلان


وأوضح ترامب من قطر: "لدي تصوّرات جيدة جدًا لغزة، وهي جعلها منطقة حرية".

وأضاف: "سأكون فخورًا لو امتلكتها الولايات المتحدة وأخذتها وجعلتها منطقة حرية".

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على القطاع تزامنًا مع زيارته للمنطقة، مع تعثر المفاوضات الساعية لإنهاء الحرب.

وكان ترامب طرح أكثر من مرة فكرة تهجير سكان غزة وتحويل القطاع إلى منتجع سياحي، لكن مقترحه قوبل برفض عربي ودولي.

وخلال الأشهر الماضية، تحدث مسؤولون إسرائيليون، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن خطط لدفع سكان القطاع إلى الرحيل.

والإثنين، أكد نتنياهو أن حكومته تعمل على إيجاد دول قد تكون مستعدة لاستقبال فلسطينيين من قطاع غزة.

وقال لمجموعة من الجنود المصابين في المعارك: "أنشأنا إدارة تسمح لهم (سكان غزة) بالمغادرة، لكننا بحاجة إلى دول مستعدة لاستقبالهم. هذا ما نعمل عليه حاليًا".

وأضاف نتنياهو أنه يقدّر أن "أكثر من 50 بالمئة منهم سيغادرون إذا أتيحت لهم الفرصة".

سكاي نيوز
 
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