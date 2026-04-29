تصريح إسرائيلي يثير الجدل حول مستقبل الضفة الغربية

ويُعد حديث ساعر اعترافًا رسميًا من وزير إسرائيلي رفيع المستوى، بأن السبب الرئيسي لامتناع إسرائيل حاليًا عن ضم الضفة الغربية ليس اعتبارًا داخليًا، بل موقف إدارة ترامب.
وجاءت تعليقات ساعر خلال محادثة مغلقة في اجتماع مع أعضاء من جمعية "أصدقاء الليكود الأميركيين"، الثلاثاء، حصلت عليها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وقال الوزير إن "فرض السيادة على الضفة لن يتطلب سوى التنسيق مع الولايات المتحدة، وكما تعلمون فإن الرئيس ترامب لا يؤيد ذلك حاليًا".
وكان ترامب أشار في أكثر من مناسبة إلى أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
وتابع: "ليست لدينا نية للقيام بذلك على الأقل في الأشهر المقبلة، فهو يتعارض مع نهج الرئيس ترامب، ومن المؤكد أن القيام بذلك سيؤدي إلى نفور الكثير من الحلفاء من إسرائيل".
وفي الوقت نفسه، أوضح ساعر أن إسرائيل تعارض قيام دولة فلسطينية، وتُحرز ما وصفه بـ"تقدم" في اتخاذ إجراءات على الأرض في المستوطنات.
وقال: "هذا أحد أسباب التوتر في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي".
وتُصر حكومة نتنياهو على رفض إقامة دولة فلسطينية، وأسرعت من خطط بناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في إطار ما يقول وزراؤها إنه جزء من مسعى للقضاء على أي مستقبل لدولة فلسطينية مستقلة.
وتشهد مدن وقرى الضفة هجمات شبه يومية من مستوطنين إسرائيليين، ارتفعت وتيرتها بشدة خلال الأشهر الأخيرة، وكثيرًا ما تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
