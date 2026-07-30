تصعيد جديد في مضيق هرمز .. ناقلتا نفط تتراجعان بعد حادث حريق

وجاء في بيان للحرس الثوري أن "ناقلتي نفط حاولتا الليلة الماضية الخروج من المسار غير الآمن بجنوب مضيق هرمز".
وأضاف البيان أن "هاتين الناقلتين انسحبتا بسرعة إلى الوراء بعد اندلاع حريق شديد في إحداهما".
وتتحكم إيران بمضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط.
ومنذ ذلك الحين، تصرّ على أن السفن التي تعبر هذا الممر المائي الحيوي للتجارة في مجال الطاقة يجب أن تسلك مسارًا تحدّده إيران بعد طلب الإذن ودفع بدل خدمات.
وكان الجيش الأميركي قد أعلن الأربعاء أنه نفّذ ضربات "قوية" ضدّ إيران، في أول هجمات تستهدف أراضي إيران منذ نحو أسبوع.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "تُعدّ هذه الضربات ردًا قويًا على محاولات الهجوم الإيرانية التي وقعت أمس واستهدفت القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط".
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