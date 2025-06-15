تصعيد خطير .. إسرائيل توجّه إنذارًا عاجلًا بإخلاء المنشآت النووية الإيرانية

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الإنذار يشمل جميع مواقع المفاعلات النووية والمنشآت المرتبطة بتطوير الأسلحة، داعيًا العاملين في تلك المواقع إلى مغادرتها فورًا.
وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من هجوم إسرائيلي موسع على الأراضي الإيرانية، ضمن عملية "الأسد الصاعد"، وردّ إيراني بالصواريخ تحت عنوان "الوعد الصادق 3".
وكانت إيران قد نفذت فجر الأحد هجمة صاروخية عنيفة على تل أبيب نجم عنها وفاة 8 إسرائيليين وإصابة أكثر من 200 شخص بعد استخدام صواريخ "قاسم سليماني" المتطورة .
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