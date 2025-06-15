الأحد 2025-06-15 11:23 ص
 

تصعيد خطير .. إسرائيل توجّه إنذارًا عاجلًا بإخلاء المنشآت النووية الإيرانية

مفاعل نووي إيراني
مفاعل نووي إيراني
 
الأحد، 15-06-2025 10:23 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن توجيه إنذار عاجل إلى سكان إيران، دعا فيه إلى الإخلاء الفوري لكافة المنشآت النووية ومصانع الأسلحة والمنشآت الداعمة لها، وسط تصاعد غير مسبوق في حدة التوتر العسكري بين الطرفين. اضافة اعلان


وأكد الجيش الإسرائيلي أن الإنذار يشمل جميع مواقع المفاعلات النووية والمنشآت المرتبطة بتطوير الأسلحة، داعيًا العاملين في تلك المواقع إلى مغادرتها فورًا.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من هجوم إسرائيلي موسع على الأراضي الإيرانية، ضمن عملية "الأسد الصاعد"، وردّ إيراني بالصواريخ تحت عنوان "الوعد الصادق 3".

وكانت إيران قد نفذت فجر الأحد هجمة صاروخية عنيفة على تل أبيب نجم عنها وفاة 8 إسرائيليين وإصابة أكثر من 200 شخص بعد استخدام صواريخ "قاسم سليماني" المتطورة .
 
gnews

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