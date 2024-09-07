تصفية فصيلة مشاة أوكرانية في اتجاه كورسك

الوكيل الإخباري- تمكنت القوات الروسية من تصفية فصيلة مشاة أوكرانية بالقرب من قرية فنيزابنوي في مقاطعة كورسك، كما قامت بأسر 3 جنود أوكرانيين.



أكد ذلك مصدر لوكالة "نوفوستي" وقال إنه تم أسر 3 جنود أوكرانيين على قيد الحياة وقامت القوات الروسية باستجوابهم.



وأضاف: "قامت قوات مشاة البحرية من اللواء 155 بالقرب من قرية فنيزابنوي في كورسك بتصفية أكثر من 90% من فصيلة مشاة أوكرانية ولم يبق من الفصيلة سوى ثلاثة ناجين".

اضافة اعلان



وأضاف: "تم أسرهم، وأثناء الاستجواب قال أحد الأسرى إن المهمة الوحيدة التي أسندتها إليهم قيادتهم كانت "مجرد التواجد" في كورسك".



وفي وقت سابق، اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن هجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك لم ينجح في تخفيف وطأة الوضع عن كاهل كييف في دونباس، مشيرا إلى استمرار الصعوبات في اتجاهي كراسنوارميسك ودزيرجينسك.