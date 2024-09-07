أكد ذلك مصدر لوكالة "نوفوستي" وقال إنه تم أسر 3 جنود أوكرانيين على قيد الحياة وقامت القوات الروسية باستجوابهم.
وأضاف: "قامت قوات مشاة البحرية من اللواء 155 بالقرب من قرية فنيزابنوي في كورسك بتصفية أكثر من 90% من فصيلة مشاة أوكرانية ولم يبق من الفصيلة سوى ثلاثة ناجين".
وأضاف: "تم أسرهم، وأثناء الاستجواب قال أحد الأسرى إن المهمة الوحيدة التي أسندتها إليهم قيادتهم كانت "مجرد التواجد" في كورسك".
وفي وقت سابق، اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن هجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك لم ينجح في تخفيف وطأة الوضع عن كاهل كييف في دونباس، مشيرا إلى استمرار الصعوبات في اتجاهي كراسنوارميسك ودزيرجينسك.
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