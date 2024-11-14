تطورات اللقاء المرتقب بين الأسد وأردوغان

الوكيل الإخباري- صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، بأن الظروف لم تنضج بعد لعقد لقاء بين رئيسي سوريا بشار الأسد وتركيا رجب طيب أردوغان.



وقال لافرينتييف في مقابلة أجرتها معه وكالة "تاس" إن هناك اتصالات معينة تجري بين وزارات الدفاع بصيغة رباعية تجمع روسيا وسوريا وتركيا وإيران، لكنه أضاف: "عموما، يبدو لي أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين رئيسي البلدين (سوريا وتركيا)".

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تصريحات لافرينتييف جاءت عقب الجولة الثانية والعشرين من اجتماعات أستانا حول التسوية في سوريا في عاصمة كازاخستان.



وأكد البيان الختامي لهذا الاجتماع أهمية مواصلة الجهود لاستعادة العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل، من أجل مكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين بشكل آمن وطوعي وكريم برعاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتفعيل العملية السياسية في سوريا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين.



وأمس الأربعاء أعرب أردوغان عن تفاؤله بلقاء الأسد و"وضع العلاقات السورية التركية على المسار الصحيح".



وفي وقت سابق أكد أردوغان استعداده للقاء الرئيس السوري، مشيرا إلى أنه ينتظر الرد من دمشق.



من جانبه، أشار الأسد إلى أنه إذا كان اللقاء مع الرئيس التركي "يؤدي إلى نتائج" و"يحقق مصلحة البلد" فإنه سيقوم به.