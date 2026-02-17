الثلاثاء 2026-02-17 06:44 م

تطورات المفاوضات بين إيران وأمريكا

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 17-02-2026 05:11 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن المبادئ الرئيسية للمحادثات الجارية بين الجانبين، مؤكدًا وجود تطورات إيجابية مقارنة بالجولة الماضية، في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إحياء مسار التفاوض.

اضافة اعلان


وقال عراقجي إن الطرفين سيعملان خلال المرحلة المقبلة على إعداد نسختين من وثيقة الاتفاق المحتملة، على أن يتم تبادلهما ومراجعتهما ضمن آلية تفاوضية منظمة، تمهيدا لمواصلة النقاش حول النقاط العالقة.


وأضاف أن المباحثات لا تزال تتطلب مزيدا من العمل، مشيرا إلى وجود مسائل فنية وقانونية تحتاج إلى معالجة قبل الوصول إلى صيغة نهائية، ما يعكس استمرار التفاوض بوتيرة حذرة.


وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن التقدم الحاصل "لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق قريب"، لكنه اعتبر أن المسار التفاوضي دخل مرحلة جديدة بعد الاتفاق على الإطار العام والمبادئ الأساسية.
وأكد مسؤول أميركي انتهاء المحادثات مع إيران في جنيف.

 

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة لإعادة بناء الثقة بين طهران وواشنطن، وسط متابعة دولية لتطورات الملف، لما يحمله من أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الأردنيون يترقبون.. وتصريح مهم من الإفتاء قبل إعلان موعد رمضان بلحظات

ب

عربي ودولي دولة جديدة تعلن الأربعاء أول أيام الشهر المبارك

ل

عربي ودولي رسميا.. دول أعلنت الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

ب

عربي ودولي قطر تعلن الأربعاء أول أيام الشهر الفضيل

ل

أخبار محلية مجلس التعليم العالي يقرر إلغاء الامتحان الشامل

ب

عربي ودولي الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن الأربعاء أول أيام رمضان

ا

أخبار محلية الملك يترأس جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في بريطانيا

ل

عربي ودولي لعدم ثبوت رؤية الهلال.. عدة دول إسلامية تعلن الخميس رمضان



 






الأكثر مشاهدة