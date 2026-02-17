تطورات المفاوضات بين إيران وأمريكا

وقال عراقجي إن الطرفين سيعملان خلال المرحلة المقبلة على إعداد نسختين من وثيقة الاتفاق المحتملة، على أن يتم تبادلهما ومراجعتهما ضمن آلية تفاوضية منظمة، تمهيدا لمواصلة النقاش حول النقاط العالقة.
وأضاف أن المباحثات لا تزال تتطلب مزيدا من العمل، مشيرا إلى وجود مسائل فنية وقانونية تحتاج إلى معالجة قبل الوصول إلى صيغة نهائية، ما يعكس استمرار التفاوض بوتيرة حذرة.
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن التقدم الحاصل "لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق قريب"، لكنه اعتبر أن المسار التفاوضي دخل مرحلة جديدة بعد الاتفاق على الإطار العام والمبادئ الأساسية.
وأكد مسؤول أميركي انتهاء المحادثات مع إيران في جنيف.
