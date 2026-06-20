تطور لافت في فنزويلا .. إزالة صور الرئيس من مؤسسات حكومية

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الوكيل الإخباري- أفاد مصدر مقرب من الدوائر الحكومية في فنزويلا لوكالة "نوفوستي" بأن المسؤولين الفنزويليين بدأوا إزالة صور الرئيس نيكولاس مادورو من مكاتبهم. اضافة اعلان





وفي الوقت نفسه، أشار المصدر إلى أن المسؤولين لم يضعوا حتى الآن صورًا لشخصيات سياسية أخرى بدلًا من صور الرئيس الفنزويلي الذي اعتُقلته الولايات المتحدة ويخضع حاليًا للتحقيق على الأراضي الأمريكية.



كما لاحظ المصدر أن صور الرئيس لا تزال معلقة في شوارع كاراكاس، لكن لا تظهر صور جديدة، ولا يتم تجديد الصور القديمة.



وكانت الولايات المتحدة قد شنت في 3 يناير ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، حيث تم اعتقال رئيس البلاد وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهما سيمثلان أمام المحكمة، زاعمًا أن لهما صلة بما يسمى "الإرهاب المخدر". وقد أعلن مادورو وزوجته في المحكمة في نيويورك براءتهما من التهم الموجهة إليهما.





