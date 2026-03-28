السبت 2026-03-28 04:13 م

تظاهرات مرتقبة ضد ترامب السبت في الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
السبت، 28-03-2026 01:16 م
الوكيل الإخباري-   يتوقع أن تشهد الولايات المتحدة السبت، احتجاجات واسعة النطاق ضد دونالد ترامب، في ثالث تحرك من نوعه في أنحاء مختلفة من البلاد، رفضا لما يعتبره المتظاهرون نزعة سلطوية لدى الرئيس الجمهوري، تضاف إليها هذه المرة الحرب في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وللمرة الثالثة في أقل من عام، دُعي الأميركيون للنزول إلى الشوارع في إطار حركة شعبية يُطلق عليها "لا ملوك"، تعدّ أبرز الحركات المناهضة لترامب منذ بدئه ولايته الثانية مطلع 2025.

وسيكون لهؤلاء سبب إضافي للاحتجاج هو الحرب التي أطلقها ترامب إلى جانب إسرائيل الحليفة للولايات المتحدة، على إيران في 28 شباط.

وقال نويد شاه من منظمة "الدفاع المشترك"، وهي رابطة محاربين قدامى ضمن حركة "لا ملوك"، "منذ آخر مرة أقمنا فيها مسيرة، دفعتنا هذه الإدارة إلى التورّط أكثر في الحرب".

وأضاف "في الداخل، شاهدنا مواطنين يُقتلون في الشوارع على أيدي قوات مُعَسكَرة (عناصر شرطة الهجرة). ورأينا عائلات تتفكك ومجتمعات المهاجرين تُستهدَف. كل ذلك باسم رجل واحد يحاول أن يحكم كما لو كان ملكا".

وأقيم أول يوم احتجاج وطني في إطار هذه الحركة في حزيران، وتزامن مع عيد ترامب التاسع والسبعين، ومع عرض عسكري أقامه في واشنطن. ونزل الملايين إلى الشوارع يومها في نيويورك وسان فرانسيسكو ومدن أخرى.
 
 


