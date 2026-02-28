تعطّل الرحلات الجوية في الشرق الأوسط والدولية بسبب التصعيد الأخير

09:27 م

الوكيل الإخباري- أدى الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران إلى تعليق وإلغاء الرحلات الجوية في جميع أنحاء المنطقة وخارجها اليوم السبت.





ووفقًا لـ (يورو نيوز)، ألغت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" رحلاتها حتى 7 آذار المقبل إلى عدة وجهات في الشرق الأوسط، بما في ذلك تل أبيب وبيروت وعمان وأربيل وطهران، بسبب ما أسمته "مخاوف أمنية"، بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق الرحلات من وإلى دبي وأبو ظبي حتى الأول من آذار.



كما علّقت الخطوط الجوية الإيطالية رحلاتها من تل أبيب وإليها، متجنّبة المجال الجوي الإسرائيلي واللبناني والأردني والعراقي والإيراني حتى 7 آذار.



وكانت شركة الخطوط الجوية الهولندية أعلنت في وقت سابق من الأسبوع عن تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب ابتداءً من يوم الأحد.



كما ألغت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت التي كانت مقررة اليوم، في حين علّقت الخطوط الجوية البولندية رحلاتها إلى تل أبيب استجابةً للوضع.



وفي الوقت نفسه، قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية إنها علّقت رحلاتها إلى المنطقة، بما في ذلك تل أبيب، وألغت شركة "فيرجن أتلانتيك" رحلاتها من مطار هيثرو في لندن إلى دبي، وقالت إنها ستتجنب الطيران فوق العراق، وكانت الشركة قد امتنعت بالفعل عن التحليق فوق إيران.



ووفقًا لشركة "فيرجن أتلانتيك"، فإن جميع رحلاتها ستحمِل وقودًا مناسبًا في حال احتاجت إلى تغيير مسارها في غضون مهلة قصيرة.



ونشرت الخطوط الجوية التركية على موقع (X) أن الرحلات الجوية إلى لبنان وسوريا والعراق وإيران والأردن سيتم تعليقها حتى 2 آذار، وأن الرحلات الجوية المقررة اليوم إلى قطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وعمان قد أُلغيَت، مشيرةً إلى أنه قد يتم الإعلان عن إلغاءات إضافية.



كما علّقت العديد من شركات الطيران الروسية رحلاتها إلى إيران وإسرائيل بناءً على نصيحة وزارة النقل الروسية.



وفي آسيا، علّقت الخطوط الجوية الهندية رحلاتها إلى إيران وإسرائيل، وتقوم بتغيير مسارها لتجنب المجال الجوي المتأثر.



كما علّقت شركات الطيران الإقليمية الأخرى في الشرق الأوسط، مثل "مصر للطيران"، رحلاتها من القاهرة إلى الكويت ودبي والدوحة والبحرين وأبو ظبي والشارقة والقصيم والدمام وأربيل وبغداد وعمان وبيروت ومسقط بسبب التصعيد.





