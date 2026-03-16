تعليق رحلات الطيران "مؤقتا" في مطار دبي الدولي

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة دبي للطيران المدني عن التعليق المؤقت للرحلات في مطار دبي الدولي كإجراء احترازي، وذلك لضمان سلامة جميع المسافرين والموظفين، وذلك وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي. ‌



ونصح المكتب في منشور على منصة" إكس" المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم.



وقال إنه سيتم الإعلان عن أي تحديثات إضافية فور توفرها.



ويأتي قرار هيئة الطيران بعد تمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق ناجم عن إصابة أحد خزانات الوقود في محيط مطار دبي الدولي، دون تسجيل أي إصابات.

