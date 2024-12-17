 
الثلاثاء 2024-12-17 09:35 ص
 

"تعليمات" للفصائل بشأن التعامل مع القوات الروسية في سوريا

العلم الروسي لا يزال مرفوعا في ميناء طرطوس
العلم الروسي لا يزال مرفوعا في ميناء طرطوس
الثلاثاء، 17-12-2024 08:56 ص
الوكيل الإخباري-  تلقت الفصائل المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام، تعليمات بـ"الابتعاد" عن القوات الروسية العاملة في ميناء طرطوس في الساحل السوري، حسبما أفاد مقاتل وكالة "فرانس برس"، الإثنين.اضافة اعلان


وشاهد مراسلو "فرانس برس" قوات روسية تضع حمولة في شاحنة عند مدخل ميناء طرطوس، بينما كان مسلحون يقفون عند أحد الحواجز القريبة.

وقال مقاتل من ائتلاف الفصائل التي تقود السلطة الحالية في سوريا، من دون الكشف عن هويته: "تلقينا تعليمات بالابتعاد عنهم في الوقت الحالي".

ويتولى المقاتل وزملاؤه مهمة حراسة مدخل ميناء طرطوس، الذي أنشئت فيه قاعدة عام 1971 بموجب اتفاق بين الرئيس السابق حافظ الأسد والاتحاد السوفيتي، وهي القاعدة الروسية الدائمة الوحيدة لموسكو في منطقة المتوسط.

ولا يزال العلم الروسي يرفرف في القاعدة.

كما شاهد مراسلو "فرانس برس" الذين طلب منهم المقاتلون عدم الاقتراب كثيرا، ما يزيد على 12 شاحنة وآلية مدرعة مطلية بألوان العلم الروسي تقف خلف بعضها البعض.

ويشوب العداء علاقة الفصائل بالقوات الروسية، التي ساهم تدخلها العسكري الجوي منذ عام 2015، بترجيح كفة الميدان لصالح القوات السورية على جبهات عدة.

وقبل إطاحة الفصائل الرئيس بشار الأسد، شكلت روسيا أحد أبرز داعميه دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا.

وقال مقاتلو هيئة تحرير الشام إن وفدا رفيع المستوى ضم 4 أشخاص من السلطة الجديدة التقى القوات الروسية قبل يومين، برفقة مترجم ومسؤول الميناء التابع لنظام الأسد.

سكاي نيوز
 
gnews

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