تعميم رسالة بشأن انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة

وكانت عملية اختيار الأمين العام في السابق تعتمد العرف المتبع منذ تأسيس الأمم المتحدة الذي يعتمد على التوزيع الجغرافي، لكن قبل 9 سنوات تم انتخاب شخصية من غرب أوروبا (غوتيريش) بدلا من شخصية من شرق أوروبا حسبما كان متوقعا.
ومن بين أكبر المرشحين للمنصب، ولكن بشكل غير رسمي، المدير العام الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأرجنتيني رافايل ماريانو غروسي.
وتبدأ عملية الاختيار بتقديم الدول الأعضاء مرشحيها ثم يتم إجراء مقابلات علنية من تلك الدول للمرشح فيما القرار النهائي سيكون في نهاية المطاف لمجلس الأمن الدولي.
