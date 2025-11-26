الأربعاء 2025-11-26 11:19 ص
 

تعميم رسالة بشأن انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة

الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة
 
الوكيل الإخباري-   عممت الأمم المتحدة، الليلة الماضية، رسالة موقعة من رئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة تبلغ الدول الأعضاء عن بدء عملية انتقاء أمين عام جديد للأمم المتحدة خلفا للأمين الحالي انطونيو غوتيريش.

وكانت عملية اختيار الأمين العام في السابق تعتمد العرف المتبع منذ تأسيس الأمم المتحدة الذي يعتمد على التوزيع الجغرافي، لكن قبل 9 سنوات تم انتخاب شخصية من غرب أوروبا (غوتيريش) بدلا من شخصية من شرق أوروبا حسبما كان متوقعا.


ومن بين أكبر المرشحين للمنصب، ولكن بشكل غير رسمي، المدير العام الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأرجنتيني رافايل ماريانو غروسي.


وتبدأ عملية الاختيار بتقديم الدول الأعضاء مرشحيها ثم يتم إجراء مقابلات علنية من تلك الدول للمرشح فيما القرار النهائي سيكون في نهاية المطاف لمجلس الأمن الدولي.

 
 
