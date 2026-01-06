الثلاثاء 2026-01-06 02:22 ص

تعيين أحمد قديروف وأحمد دوداييف قائمين بأعمال نائب رئيس حكومة الشيشان

ل
أرشيفية
الثلاثاء، 06-01-2026 12:57 ص

الوكيل الإخباري- أعلن حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن تعيين اثنين من كبار المسؤولين في المنطقة قائمين بأعمال نواب رئيس حكومة الجمهورية، مع احتفاظ كل منهما بمنصبه الوزاري الحالي.

وكتب قديروف على قناته في تلغرام: "تم تعيين أحمد قديروف في منصب قائم بأعمال نائب رئيس حكومة جمهورية الشيشان - وزير جمهورية الشيشان للتربية البدنية والرياضة".

اضافة اعلان


وأضاف: "اتخذت قرارا بتعيين أحمد دوداييف قائما بأعمال نائب رئيس حكومة جمهورية الشيشان - وزير جمهورية الشيشان لشؤون السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والإعلام".


وأشار حاكم الشيشان إلى أن كلا المسؤولين "يتمتعان بخبرة إدارية كبيرة وفهم عميق لخصوصيات المجالات التي يشرفان عليها"، معربا عن ثقته في أنهما "قدما مساهمة كبيرة في تطوير المجالات الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية" خلال فترة عملهما السابقة.


واختتم قديروف منشوره بالقول: "أنا واثق من أن أحمد قديروف وأحمد دوداييف سينجحان بامتياز في المهام الموكلة إليهما".


RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي تعيين أحمد قديروف وأحمد دوداييف قائمين بأعمال نائب رئيس حكومة الشيشان

ل

عربي ودولي تقرير: مادورو ظهر "منزعجا" وزوجته "منهكة" خلال جلسة المحكمة في نيويورك

توضيح هام من "مياهنا" حول عينات المياه التي أخذت من الشميساني

أخبار محلية توضيح هام من "مياهنا" حول عينات المياه التي أخذت من الشميساني

أنشطة تعليمية وثقافية متنوعة في المحافظات

أخبار محلية أنشطة تعليمية وثقافية متنوعة في المحافظات

ل

فن ومشاهير وفاة "ممثل الأمة" الكوري الجنوبي

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ ضربات في جنوب لبنان وشرقه

عربي ودولي جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ ضربات في جنوب لبنان وشرقه

ل

طب وصحة لماذا يعاني مرضى الكلى المتقدم من اضطرابات هضمية خطيرة؟

ريال مدريد يصدر بيانا حول مباراته أمام مكابي الإسرائيلي

ترند ريال مدريد يصدر بيانا حول مباراته أمام مكابي الإسرائيلي



 






الأكثر مشاهدة