تعيين أحمد قديروف وأحمد دوداييف قائمين بأعمال نائب رئيس حكومة الشيشان

الوكيل الإخباري- أعلن حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن تعيين اثنين من كبار المسؤولين في المنطقة قائمين بأعمال نواب رئيس حكومة الجمهورية، مع احتفاظ كل منهما بمنصبه الوزاري الحالي.



وكتب قديروف على قناته في تلغرام: "تم تعيين أحمد قديروف في منصب قائم بأعمال نائب رئيس حكومة جمهورية الشيشان - وزير جمهورية الشيشان للتربية البدنية والرياضة".

وأضاف: "اتخذت قرارا بتعيين أحمد دوداييف قائما بأعمال نائب رئيس حكومة جمهورية الشيشان - وزير جمهورية الشيشان لشؤون السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والإعلام".



وأشار حاكم الشيشان إلى أن كلا المسؤولين "يتمتعان بخبرة إدارية كبيرة وفهم عميق لخصوصيات المجالات التي يشرفان عليها"، معربا عن ثقته في أنهما "قدما مساهمة كبيرة في تطوير المجالات الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية" خلال فترة عملهما السابقة.



واختتم قديروف منشوره بالقول: "أنا واثق من أن أحمد قديروف وأحمد دوداييف سينجحان بامتياز في المهام الموكلة إليهما".