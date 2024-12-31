تعيين اللواء مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع بالحكومة السورية الجديدة

وأبو قصرة مواليد مدينة حلفايا في محافظة حماة، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق.
تولى أبو قصرة هندسة القدرات العسكرية للفصائل المسلحة في شمال سوريا منذ العام 2011، وقاد معظم العمليات العسكرية هناك، وعرف باسمه العسكري "أبو حسن الحموي".
لاحقا، شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، وهو أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي قادت معركة "ردع العدوان" ضد النظام السوري السابق.
وكان قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع (الجولاني)، أعلن مؤخرا عن ترفيعات جديدة في قيادة الجيش السوري شملت أبو قصرة وغيره من الضباط.
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