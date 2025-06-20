الجمعة 2025-06-20 02:44 ص
 

تعيين رئيس جديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني

علم إيران مرفوع في طهران
علم إيران مرفوع في طهران
 
الجمعة، 20-06-2025 01:43 ص
الوكيل الإخباري-   عيّنت إيران الخميس، رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس الثوري، وفق ما أوردت وكالة إيران للأنباء "إرنا"، بعد مقتل الرئيس السابق للجهاز بضربة إسرائيلية في الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وذكرت "إرنا" أن قائد الحرس الثوري محمد باكبور عيّن العميد مجيد خادمي رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس الثوري.

يخلف خادمي في المنصب محمد كاظمي الذي قُتل مع ضابطين آخرين هما حسن محقق ومحسن باقري بضربة إسرائيلية الأحد.

وباكبور عيّن مؤخرا قائدا للحرس الثوري بعد مقتل سلفه حسين سلامي بضربة إسرائيلية في 13 حزيران/يونيو.

وقال باكبور "خلال السنوات التي قاد فيها قادتنا الشهداء كاظمي ومحقق الاستخبارات في الحرس الثوري، شهدنا نموا كبيرا في كل جوانب الاستخبارات داخل الحرس الثوري".

وبدأت إسرائيل الجمعة هجوما إيران، مشيرة إلى أنّ هجماتها تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وتنفي طهران أن تكون تسعى لتطوير سلاح ذري.

وقتلت إسرائيل عددا من أبرز المسؤولين الإيرانيين، ما استدعى هجوما إيرانيا مضادا أصابت إحدى ضرباته الخميس مستشفى إسرائيليا.
 
gnews

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