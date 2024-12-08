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تفاصيل جديدة حول مكان بشار الأسد

الأسد
بشار الأسد
الأحد، 08-12-2024 03:01 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد تخلى عن منصبه ووجّه بنقل السلطة سلميا، بعد مفاوضات مع عدد من أطراف النزاع السوري المسلح.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأسد غادر سوريا دون أن تكشف أي تفاصيل حول مكان تواجده وسط تكهنات بأن الأسد لم يغادر سوريا.

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ونفت وجود تهديد جدي على أمن قواعدها العسكرية في سوريا، مشيرة إلى أنها في حالة تأهب قصوى.


وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو على اتصال مع كافة فصائل المعارضة السورية.

 
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