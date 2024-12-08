تفاصيل جديدة حول مكان بشار الأسد

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأسد غادر سوريا دون أن تكشف أي تفاصيل حول مكان تواجده وسط تكهنات بأن الأسد لم يغادر سوريا.
وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو على اتصال مع كافة فصائل المعارضة السورية.
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