تفاصيل جديدة يُكشف عنها حول عملية استهداف المرشد

وأضافوا أن الطائرات الإسرائيلية أسقطت 30 قنبلة على مجمع خامنئي، مما تركه محترقًا ومدمرًا، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
كما أشاروا إلى أن المخابرات العسكرية الإسرائيلية والأميركية راقبت طويلًا، وانتظرت فرصة نادرة تمثلت في اجتماع كبار القادة السياسيين والعسكريين في إيران، لتتمكن من قتلهم جميعًا مرة واحدة.
وقالت: "جاء اليوم المنتظر صباح السبت".
أيضًا أعلنت إسرائيل أنها قتلت عددًا من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الآخرين، من بينهم علي شمخاني، كبير مستشاري الأمن لخامنئي، ومحمد باكبور، قائد الحرس الثوري، ووزير الدفاع أمير ناصر زاده.
إلى ذلك، كشفت المصادر أيضًا أنه في الفترة التي سبقت الحملة، كان كبار قادة الجيش الإسرائيلي يترددون على واشنطن للتخطيط للهجوم، من بينهم قائدهم الأعلى، وقائد القوات الجوية، ورئيس المخابرات العسكرية، ومدير الموساد.
وقد التقى نتنياهو مع ترامب في ديسمبر/كانون الأول في نادي مارالاغو التابع للرئيس في فلوريدا، حيث اتفقا علنًا على أن العمل العسكري سيكون مبررًا إذا استمرت إيران في برامجها النووية والصاروخية الباليستية، ثم التقيا به مجددًا في أوائل فبراير/شباط في البيت الأبيض.
في الوقت نفسه، قال مسؤولون إسرائيليون إن المخابرات الإسرائيلية كانت تجمع معلومات عن أهداف في إيران وتشاركها مع الولايات المتحدة.
إلى أن أمر ترامب بأكبر حشد للقوة النارية الأميركية في الشرق الأوسط منذ عقدين، حيث أرسل حاملتي طائرات، ونحو 12 مدمرة، ومجموعة من الطائرات المقاتلة المتقدمة إلى البحار والقواعد المحيطة بإيران.
العربية
-
أخبار متعلقة
-
الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4"
-
قطر .. استجابة سريعة للدفاع المدني إثر سقوط شظايا في المنطقة الصناعية
-
متظاهرون في بغداد يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء
-
قاليباف مخاطبا ترامب ونتنياهو: لقد تجاوزتما الخط الأحمر وستدفعان الثمن
-
شركة العال الإسرائيلية: إخراج كل الطائرات إلى خارج إسرائيل
-
لاريجاني: سنحرق قلب أمريكا وإسرائيل
-
ترامب يتوعد إيران مجددا
-
اعلان الحداد في العراق لـ 3 أيام بعد مقتل خامنئي