تفجير جسرين في مدينة الرقة السورية على نهر الفرات

08:39 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مديرية الإعلام في الرقة السورية، بأن تنظيم "قسد" فجّر الجسر الجديد "الرشيد" في المدينة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).





كما ذكرت بأن التنظيم فجّر الأنابيب الرئيسية للمياه المغذية للمدينة والممتدة على طول الجسر القديم، ما أدى إلى انقطاع المياه عن المدينة بشكل كامل.

