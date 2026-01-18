الأحد 2026-01-18 10:50 ص

تفجير جسرين في مدينة الرقة السورية على نهر الفرات

مقاتلون أكراد يقفون بالقرب من إطارات مشتعلة
مقاتلون أكراد يقفون بالقرب من إطارات مشتعلة في سوريا
 
الأحد، 18-01-2026 08:39 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مديرية الإعلام في الرقة السورية، بأن تنظيم "قسد" فجّر الجسر الجديد "الرشيد" في المدينة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).اضافة اعلان


كما ذكرت بأن التنظيم فجّر الأنابيب الرئيسية للمياه المغذية للمدينة والممتدة على طول الجسر القديم، ما أدى إلى انقطاع المياه عن المدينة بشكل كامل.
 
 


