‏تفجير داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص السورية

الجمعة، 26-12-2025 03:33 م
قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون، الجمعة، جراء انفجار وقع داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في حمص.


وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية،نجيب النعسان، إن حصيلة الانفجار الأولية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وأفاد مصدر أمني لوكالة "سانا" أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة كانت مزروعة داخل المسجد.

وفور وقوع الحادث، توجهت وحدات الأمن الداخلي إلى الموقع، حيث فرضت طوقًا أمنيًا حول المسجد وبدأت الجهات المعنية في التحقيق وجمع الأدلة لتحديد المسؤولين عن الحادث.
 
 


