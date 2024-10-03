تفجير عبوات ناسفة بجنود من لواء غولاني بمارون الراس

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جنود من لواء غولاني تعرضوا لتفجير عبوة ناسفة في لبنان وأن مروحيات بدأت بنقل مصابين.

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