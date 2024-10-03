تفجير عبوات ناسفة بجنود من لواء غولاني بمارون الراس

وقال حزب الله إنه فجر عبوات ناسفة بقوة من لواء غولاني كانت تحاول الالتفاف غربي مارون الراس ,اوقع قتلى وجرحى بينهم.
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