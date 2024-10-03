 
الخميس 2024-10-03 03:32 م
 

تفجير عبوات ناسفة بجنود من لواء غولاني بمارون الراس

تمركز قوات الاحتلال على الحدود مع لبنان
تمركز قوات الاحتلال على الحدود مع لبنان
الخميس، 03-10-2024 02:53 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جنود من لواء غولاني تعرضوا لتفجير عبوة ناسفة في لبنان وأن مروحيات بدأت بنقل مصابين.

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وقال حزب الله إنه فجر عبوات ناسفة بقوة من لواء غولاني كانت تحاول الالتفاف غربي مارون الراس ,اوقع قتلى وجرحى بينهم.

 
gnews

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