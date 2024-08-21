تقارير عن تعرض سفينة تجارية لهجوم بالبحر الأحمر

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان على موقع "إكس" "تلقت (UKMTO) تقريرا عن حادث على بعد 77 ميلا غربي الحديدة باليمن".
وأضاف البيان: أبلغ ربان سفينة تجارية في الساعة 2:57 بالتوقيت العالمي أن قاربين صغيرين اقتربا من السفينة وكان على متن القارب الأول (3-5) أشخاص بينما كان على متن القارب الثاني نحو 10 أشخاص واعترض القاربان الصغيران السفينة مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار من أسلحة خفيفة لفترة قصيرة".
-
أخبار متعلقة
-
أعضاء مجلس الشعب السوري يؤدون القسم برئاسة أكبرهم سنا
-
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 50 قذيفة من لبنان تجاه الجولان
-
الإذاعة العبرية الرسمية: إصابة مبانٍ بقذائف صاروخية في الجولان
-
لبيد: الحكومة الإسرائيلية خسرت الشمال
-
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص بشظايا قذيفة في الجولان
-
الدفاع الروسية: حصيلة قتلى قوات كييف في كورسك بلغت 4130 قتيلا
-
إيران: نخطط لرد مفاجئ على إرهاب الاحتلال
-
حزب الله ينعى 3 مقاتلين قضوا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان