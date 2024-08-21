 
الأربعاء 2024-08-21 01:49 م
 

 

تقارير عن تعرض سفينة تجارية لهجوم بالبحر الأحمر

سفينة شحن في البحر الأحمر
سفينة شحن في البحر الأحمر
الأربعاء، 21-08-2024 01:29 م

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تجارية على بعد 77 ميلا غربي ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر أصيبت بـ3 قذائف مجهولة المصدر.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان على موقع "إكس" "تلقت (UKMTO) تقريرا عن حادث على بعد 77 ميلا غربي الحديدة باليمن".

اضافة اعلان


وأضاف البيان: أبلغ ربان سفينة تجارية في الساعة 2:57 بالتوقيت العالمي أن قاربين صغيرين اقتربا من السفينة وكان على متن القارب الأول (3-5) أشخاص بينما كان على متن القارب الثاني نحو 10 أشخاص واعترض القاربان الصغيران السفينة مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار من أسلحة خفيفة لفترة قصيرة".

 

RT

gnews

أحدث الأخبار

شركة ميناء حاويات العقبة

أخبار الشركات ميناء حاويات العقبة يسجّل نمواً ملحوظاً خلال شهر تموز 2024

kk

طب وصحة 20 دقيقة من 'التنفس اليقظ' تخفف آلام السرطان

نقود

أخبار محلية تزامنا مع بدء العام الدراسي.. حقيقة صرف 200 دينار لكل عائلة أردنية

سفينة شحن في البحر الأحمر

عربي ودولي تقارير عن تعرض سفينة تجارية لهجوم بالبحر الأحمر

تعبيربة

منوعات 4 أشخاص يخترعون معالج كمبيوتر فائق السرعة يعمل بالضوء بدلاً من الكهرباء في امريكا

ن

المرأة والجمال هذا ما يحدث للبشرة عند تناول اللحوم

وزارة العمل

أخبار محلية وزيرة العمل تستعرض تعديلات مشروع القانون المعدل لقانون العمل

مجلس الشعب السوري

عربي ودولي أعضاء مجلس الشعب السوري يؤدون القسم برئاسة أكبرهم سنا



 


الأكثر مشاهدة