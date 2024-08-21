تقارير عن تعرض سفينة تجارية لهجوم بالبحر الأحمر

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تجارية على بعد 77 ميلا غربي ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر أصيبت بـ3 قذائف مجهولة المصدر.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان على موقع "إكس" "تلقت (UKMTO) تقريرا عن حادث على بعد 77 ميلا غربي الحديدة باليمن".

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وأضاف البيان: أبلغ ربان سفينة تجارية في الساعة 2:57 بالتوقيت العالمي أن قاربين صغيرين اقتربا من السفينة وكان على متن القارب الأول (3-5) أشخاص بينما كان على متن القارب الثاني نحو 10 أشخاص واعترض القاربان الصغيران السفينة مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار من أسلحة خفيفة لفترة قصيرة".