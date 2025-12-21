تقديرات أممية: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية

01:42 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758005 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قدّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعداد من هم بحاجة لمساعدات غذائية وغيرها في السودان بـ33 مليون شخص. اضافة اعلان





وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أنه سيشرع في خفض حصص الغذاء المقدمة للسودانيين -الذين يواجهون خطر المجاعة- بسبب نقص التمويل، بدءا من كانون الثاني المقبل.

تم نسخ الرابط





