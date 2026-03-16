الإثنين 2026-03-16 06:55 م

تقديرات إسرائيلية باستمرار الحرب 3 أسابيع أخرى

قالت الإذاعة الإسرائيلية إن دائرة صنع القرار الإسرائيلية تقدر استمرار الحرب 3 أسابيع أخرى، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو "القضاء على حزب الله وتحقيق الأهداف الإسرائيلية في إيران".
ارشيفية
 
الإثنين، 16-03-2026 09:38 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عمليات برية محدودة لقوات الفرقة 91 ضد ما قال إنه معاقل لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي: "نعمل على تفكيك بنى تحتية عسكرية لحزب الله وتصفية عناصره ضمن العمليات الجارية".


كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن "الفرقة 91 بدأت عملية لتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان".

 
 


و

ن

ع

و

ة

ت

و

ن

