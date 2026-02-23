تقديرات دولية عن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا

الوكيل الإخباري- ستحتاج أوكرانيا إلى ما لا يقل عن 588 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة للتعافي من الصراع مع روسيا وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية عام 2025.



جاء ذلك في توقعات مشتركة من البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة.



وقالت الوثيقة التي نُشرت اليوم الاثنين: "ستبلغ التكلفة الإجمالية للتعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا ما يقرب من 588 مليار دولار (أكثر من 498 مليار يورو) على مدى العقد المقبل، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المقدر لأوكرانيا لعام 2025 تقريبا".

ووفقا للحسابات الواردة في الوثيقة، فإن أكبر احتياجات التعافي على المدى الطويل في أوكرانيا تكمن في قطاع النقل - أكثر من 96 مليار دولار، يليه قطاع الطاقة - حوالي 91 مليار دولار، ثم قطاع الإسكان - ما يقرب من 90 مليار دولار، ثم قطاع التجارة والصناعة - أكثر من 63 مليار دولار، وأخيرا قطاع الزراعة - أكثر من 55 مليار دولار.



وبحسب الوثيقة، كانت قطاعات الإسكان والنقل والطاقة الأكثر تضررا من الصراع المستمر في أوكرانيا، حيث تتركز الأضرار والاحتياجات في مناطق خط المواجهة والمدن الرئيسية. وفي قطاع الطاقة، ارتفع حجم المنشآت المتضررة أو المدمرة بنحو 21% بحلول عام 2025، بما في ذلك محطات توليد الطاقة وخطوط النقل وشبكات التوزيع وأنظمة التدفئة المركزية. وفي قطاع النقل، ارتفع الطلب على الإنفاق بنحو 24%.



