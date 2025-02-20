"تقديم تنازلات".. ماذا نعلم عن محادثات روسيا وأمريكا حول أوكرانيا في السعودية؟

وفي حديثه للصحفيين بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الرياض، قال روبيو إنه يجب تقديم "تنازلات" من جميع الأطراف حتى ينتهي الصراع.
مجرد عقد هذه المحادثات كان انتصارًا كبيرًا لروسيا، حيث كان هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بين مسؤولين أمريكيين وروس رفيعي المستوى منذ أن شنت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022، مما يمثل تحولًا كبيرًا عن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
وضم الوفد الأمريكي إلى جانب روبيو، كلًا من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومستشار الأمن القومي مايك والتز، الذين أشاروا إلى أن هذه المحادثات قد تكون الأولى في سلسلة من اللقاءات لإنهاء الحرب.
ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لقبول احتفاظ روسيا بأي من الأراضي التي ضمتها من أوكرانيا منذ فبراير 2022، قال والتز إن هذا أمر "يجب مناقشته"، مضيفًا:
"نحن نعلم أن الواقع العملي هو أنه ستكون هناك بعض المناقشات حول الأراضي، وستكون هناك مناقشة حول الضمانات الأمنية.. هذه مجرد أساسيات أساسية ستشكل أساس أي نوع من الاتفاق".
عقب الاجتماع، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إنه لن يقبل أي اتفاق يتم التوصل إليه في غياب أوكرانيا.
وكانت روسيا قد طالبت سابقًا أوكرانيا بالتخلي عن سيطرتها على مساحات واسعة من أراضيها، بالإضافة إلى التخلي عن طموحها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي الشروط التي رفضتها كييف في السابق. لكن مع عدم وجود مقعد لأوكرانيا على طاولة المفاوضات في الرياض، وجدت نفسها تراقب من بعيد بينما كانت الولايات المتحدة وروسيا تحددان مواقفهما الأولية.
أثار الإعلان عن بدء محادثات شخصية بين واشنطن وموسكو، بعد أيام فقط من إجراء ترامب مكالمة هاتفية استمرت 90 دقيقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حالة من الذعر في أوكرانيا وبين حلفائها الغربيين. حتى أن الزعماء الأوروبيين عقدوا قمة طارئة، الاثنين، وأكدوا مجددًا أنه لا يمكن إجراء محادثات سلام دون أن يكون لأوكرانيا وحلفائها الأوروبيين مقعد على الطاولة، فيما تستعد فرنسا لاستضافة مزيد من المحادثات .
ورفض والتز فكرة تهميش أوروبا وأوكرانيا، في حين بدا روبيو حريصًا على التأكيد على أن أي اتفاق سيشمل أوكرانيا. وبينما أشار الوفد الأمريكي إلى أن أوكرانيا قد تضطر إلى التخلي عن بعض الأراضي، قال روبيو إن إنهاء الحرب "يتطلب موافقة جميع الأطراف المشاركة في الصراع".
وفي حديثه بعد المحادثات، قال زيلينسكي إن أوكرانيا "لن تستسلم للإنذارات الروسية"، مؤكدًا:
"لقد هاجمت روسيا أوكرانيا، ولم يكن أمامنا خيار سوى حمل السلاح والدفاع عن أنفسنا".
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة، أضاف زيلينسكي:
"لم تكن هناك دبلوماسية، لأن روسيا هاجمت أوكرانيا ليلاً، فحمل الأوكرانيون السلاح وبدأوا في الدفاع عن بلادهم".
وأشار أيضًا إلى أنه أرجأ زيارته المقررة إلى السعودية في ضوء المحادثات التي جرت هناك يوم الثلاثاء.
cnn arabic
-
أخبار متعلقة
-
وزير التجارة الأمريكي: ترامب يريد إلغاء خدمة الضرائب
-
محكمة الاستئناف الأمريكية: ترامب لا يستطيع إنهاء حق الجنسية بالولادة
-
إعلام عبري: مصر قادرة على نقل 500 دبابة في يوم واحد عبر قناة السويس
-
انتشال نحو 100 جثة من مقبرتين في ليبيا ودعوات لمحاربة الاتجار بالبشر
-
بوتين يتحدث حول لقاء ترامب واجتماع الرياض والحرب في أوكرانيا
-
الذخائر غير المنفجرة تهدد حياة ثلثي سكان سوريا
-
ترامب يواصل مهاجمة زيلينسكي ويدعو لانتخابات في أوكرانيا
-
بالأرقام.. إدارة ترامب تأمر بخفض ميزانية البنتاغون