تقرير أمريكي: ترامب لم يحدد بعد هدفا واضحا لضربات إيران

كشف تقرير تحليلي أن الضربات المحدودة التي تدرسها إدارة الرئيس دونالد ترامب على إيران من المرجح أن تستهدف المنشآت النووية والصاروخية، لكن الرئيس لم يحدد بعد الهدف النهائي.



وفي خطابه عن حالة الاتحاد الثلاثاء الماضي، بدا ترامب وكأنه يقترح هدفا يتمثل في إجبار إيران على قول "كلمة السر" وهي أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. غير أن مسؤولين أمريكيين يشكون في استعداد إيران لإبرام صفقة، بينما يأمل آخرون أن تؤدي الضربات إلى إجبار قادتها على تقديم تنازلات، رغم أن طهران قدمت هذا الوعد أساسا حتى لو واصلت التخصيب.

وحذر الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، في اجتماعات غرفة العمليات من أنه رغم قدرة القوات الأمريكية على تنفيذ ضربات صغيرة أو متوسطة، إلا أن هناك "خطرا محتملا كبيرا لوقوع إصابات أمريكية وتأثير سلبي على مخزونات الأسلحة".



وقال اللواء بول إيتون، وهو جندي متقاعد من قدامى المحاربين في حرب العراق: "عندما نبدأ الاتصال، يجب أن نتوقع أن تطلق إيران 100 صاروخ على القواعد الأمريكية، لأن هذا ما فعلوه بإسرائيل في يونيو"، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية لا تملك نظام القبة الحديدية الإسرائيلي ولا شبكة المخابئ الواسعة.



واتهم النائب جيم هايمز، أكبر ديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، ترامب بعدم شرح "لماذا الآن هو لحظة حرب أخرى في الشرق الأوسط"، خاصة بعد إعلانه أن الضربات السابقة "محت" المواقع النووية الإيرانية عن بكرة أبيها. وقال السيناتور جاك ريد إن هناك "عنصرا استعراضيا" في سياسة ترامب الخارجية، حيث يأمل أن يستسلم الخصم بسرعة، وعندما لا يفعل ذلك، يعلن النصر ويمضي قدما.



ويرى المحلل جوزيف زاكس، الضابط السابق في CIA، أن أي ضربة محدودة سيكون لها على الأرجح تأثير معاكس و"تصلب في الموقف الإيراني"، مضيفا أنه "ليس في جينات المرشد الأعلى تقديم تنازلات" تتجاوز اتفاق 2015 الذي انسحب منه ترامب.



وكشف مسؤولون عسكريون أن البنتاغون لا يملك القوات أو الذخائر اللازمة لحملة قصف طويلة، حيث يمكن للجيش الأمريكي المتمركز في المنطقة مواصلة الضربات لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام فقط. كما حذروا من أن أي ضربة من المحتمل أن تؤدي إلى رد فعل كبير من إيران، خاصة إذا قررت طهران أن ردها المحدود على الضربة النووية العام الماضي فشل في ردع العدوان الأمريكي.