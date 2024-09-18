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تقرير: إسرائيل قررت أن تُسرع في تفجير أجهزة البيجر خشية اكتشاف مخططها

اللحظات الأولى لتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان
اللحظات الأولى لتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان
الأربعاء، 18-09-2024 02:03 م
الوكيل الإخباري-   كشف موقع “اكسيوس” الأمريكي، الأربعاء، أن إسرائيل قررت تبكير موعد تفجير أجهزة بيجر للاتصالات اللاسلكية في لبنان، والتي يستخدمها بصفة خاصة أعضاء “حزب الله”، بسبب قلقها من احتمال اكتشاف الحزب لعمليتها السرية.اضافة اعلان


وأفاد الموقع، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومسؤول إسرائيلي سابق، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هاتَفَ نظيره الأمريكي لويد أوستن، قبل دقائق من تنفيذ “تفجيرات البيجر”، وأبلغه أن تل أبيب على وشك تنفيذ عملية في لبنان، دون إعطائه تفاصيل محددة.

ولم يشر الموقع، في ما نقله، إلى الموعد الأصلي الذي كانت إسرائيل تعتزم تنفيذ الهجوم فيه.

الأناضول
 
gnews

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