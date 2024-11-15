 
الجمعة 2024-11-15 06:59 م
 

تقرير: هجوم إسرائيل الأخير دمّر منشأة نووية إيرانية

مفاعل نووي إيراني
مفاعل نووي إيراني
الجمعة، 15-11-2024 05:20 م
الوكيل الإخباري- تعرضت منشأة بيرشين المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني للدمار، في الهجوم الإسرائيلي الذي وقع في أكتوبر الماضي، حسبما ذكر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي.اضافة اعلان


ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن المنشأة الواقعة على بعد 30 كيلومترا من طهران شهدت خلال العام الماضي نشاطا بحثيا سريا بشأن الأسلحة النووية، وأن الضربة الإسرائيلية شكلت ضررا كبيرا لجهود إيران في هذا المجال.

ووفق التقرير، فقد استهدف الهجوم معدات تكنولوجية متطورة تستخدم في تصميم مواد مرتبطة بعملية "الانضغاط"، التي تؤدي لحدوث انفجار نووي.

ويتعارض التقرير مع ما قالته الولايات المتحدة بشأن هجوم إسرائيل قبل أسابيع، إذ أكدت أنه لا يستهدف منشآت نووية إيرانية.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الدفاع المدني ينقذ طفل سقط داخل حفرة في محافظة اربد

حواجز في الضفة الغربية تعيق حركة الفلسطينيين

فلسطين خارجية فلسطين: تقسيم الضفة مكانيا وزمانيا ضمُّ معلن وتقويض لحل الدولتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس

عربي ودولي أول اتصال هاتفي بين المستشار الألماني والرئيس الروسي منذ سنتين

صاروخ "قادر 2"

عربي ودولي حزب الله يقصف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصواريخ باليستية - فيديو

دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتجاوز فحوصات FBI لبعض مرشحيه في الإدارة الجديدة

مفاعل نووي إيراني

عربي ودولي تقرير: هجوم إسرائيل الأخير دمّر منشأة نووية إيرانية

البرلمان المصري

منوعات تحرك عاجل في البرلمان المصري بعد فيديو طبيبة النساء المثير للجدل

غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المزة في دمشق

عربي ودولي هجوم إسرائيلي جديد على منطقة المزة في دمشق



 


الأكثر مشاهدة