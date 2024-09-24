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تقييد سفر الأميركيين وتعليق رحلات بإسرائيل

شاشة عرض تفاصيل الرحلات في احدى مطارات إسرائيل
شاشة عرض تفاصيل الرحلات في احدى مطارات إسرائيل
الثلاثاء، 24-09-2024 07:09 ص

الوكيل الإخباري- أفادت السفارة الأميركية في القدس أنها قيدت سفر موظفي الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم في مناطق شمالي إسرائيل.

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من جهة ثانية، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الخطوط الجوية البريطانية والأذربيجانية وشركة "ويز أير" يعلقون رحلاتهم من وإلى إسرائيل.

 
gnews

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