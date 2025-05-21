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تكساس تحت الطوارئ.. الغاز السام ينتشر والشرطة تحذر

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 21-05-2025 07:10 ص

الوكيل الإخباري- اضطر آلاف الأمريكيين للبحث عن ملجأ بسبب تسرب غاز الكلور في منشأة صناعية تابعة لشركة "أولين" في جنوب ولاية تكساس.

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وأمرت السلطات هناك، السكان بـ"البقاء في الملاجئ" حتى انتهاء حالة الطوارئ. وأفادت الشرطة بـ"انبعاث كلور من المستوى الثالث من حيث الخطورة"، مما يعني أن سحابة الغاز تجاوزت حدود المصنع.


وبحسب التقارير الأولية، ربما أُصيب عدة أشخاص داخل المنشأة، لكن هذه المعلومات لم تُؤكد بعد.


وتُعد شركة "أولين"، التي وقع التسرب في منشأتها، من أكبر منتجي وموزعي المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك والمنظفات والورق. كما تشتهر بأنها أحد أكبر مصنعي الذخائر في الولايات المتحدة.

 

RT

 
gnews

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