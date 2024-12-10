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تكليف محمد البشير بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى الأول من آذار 2025

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 10-12-2024 07:43 م
الوكيل الإخباري-   بث التلفزيون السوري بيانا لمحمد البشير، الثلاثاء، قال فيه، إنه تم تكليفه لرئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى الأول من آذار 2025.اضافة اعلان


وكان قد قال مصدر مطلع على المناقشات لرويترز، إن زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، التقى خلال الليل مع الجلالي ونائب الرئيس فيصل المقداد لمناقشة الترتيبات الخاصة بحكومة انتقالية.

وذكرت قناة الجزيرة التلفزيونية، أن السلطة الانتقالية سيرأسها محمد البشير، الذي كان يدير حكومة الإنقاذ قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وانتهى بدخول دمشق.
 
gnews

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