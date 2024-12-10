تكليف محمد البشير بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى الأول من آذار 2025

وكان قد قال مصدر مطلع على المناقشات لرويترز، إن زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، التقى خلال الليل مع الجلالي ونائب الرئيس فيصل المقداد لمناقشة الترتيبات الخاصة بحكومة انتقالية.
وذكرت قناة الجزيرة التلفزيونية، أن السلطة الانتقالية سيرأسها محمد البشير، الذي كان يدير حكومة الإنقاذ قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وانتهى بدخول دمشق.
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