 
الثلاثاء 2024-11-05 10:48 م
 

تمديد ساعات التصويت في مقاطعة مؤيدة لترامب في بنسلفانيا

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 05-11-2024 10:44 م
الوكيل الإخباري-   وافقت محكمة في ولاية بنسلفانيا، الثلاثاء، على طلب تمديد ساعات التصويت في مقاطعة مؤيدة بشدة لدونالد ترامب بعد أن واجهت آلات الاقتراع في الولاية المتأرجحة الرئيسية خللا فنيا في البرنامج المخصص للانتخابات.اضافة اعلان


ويعني هذا الحكم أن صناديق الاقتراع ستظل مفتوحة لساعتين إضافيتين في مقاطعة ناهزت نسبة التصويت فيها لصالح ترامب في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات 70% مقابل 30% لمنافسه حينها جو بايدن، في ولاية محورية قد تحسم نتيجة السباق الرئاسي هذا العام بين ترامب ومنافسته الديموقراطية كامالا هاريس.
 
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