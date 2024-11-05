تمديد ساعات التصويت في مقاطعة مؤيدة لترامب في بنسلفانيا

ويعني هذا الحكم أن صناديق الاقتراع ستظل مفتوحة لساعتين إضافيتين في مقاطعة ناهزت نسبة التصويت فيها لصالح ترامب في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات 70% مقابل 30% لمنافسه حينها جو بايدن، في ولاية محورية قد تحسم نتيجة السباق الرئاسي هذا العام بين ترامب ومنافسته الديموقراطية كامالا هاريس.
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