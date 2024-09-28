تنبأ باغتيال نصر الله.. فيديو يشهد تداولاً كبيراً

الوكيل الإخباري- تنبأ رجل الدين الشيعي محمد علي الحسيني، أمين عام المجلس العربي الاسلامي، باغتيال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله.

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الحسيني ظهر في مقطع مقابلة على قناة العربية وهو يدعو نصر الله لكتابة وصيته حيث أنه الهدف الاسرائيلي القادم بعدما تخلت ايران عنه تبعا لقوله.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولا واسعا للفيديو بعد اعلان اسرائيل استهداف نصر الله في قصف على الضاحية الجنوبية أمس الجمعة، أعقبه اليوم السبت نعي الحزب لنصر الله.