تنبأ باغتيال نصر الله.. فيديو يشهد تداولاً كبيراً

مقابلة تم إذاعتها بالأمس على قناة العربية كان الضيف فيها يحذر السيد حسن نصر الله من الاغتيال. pic.twitter.com/7o4DxjO4rw— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) September 27, 2024
-
أخبار متعلقة
-
ثأرا لنصرالله .. مسؤول إيراني يلوح بإرسال قوات إلى لبنان خلال أيام
-
المرشد الإيراني: قوى المقاومة ستقرر مصير المنطقة
-
بعد اغتيال نصر الله.. الجيش الإسرائيلي يكشف هدفه القادم
-
حماس تنعى حسن نصر الله
-
الخارجية الإيرانية تنعى نصر الله
-
حزب الله ينعى حسن نصر الله
-
البرلمان الإيراني يدعو للرد بحزم على اعتداء الضاحية الجنوبية
-
إعصار "جون" يحدث دمارا واسعا في المكسيك