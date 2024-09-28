 
السبت 2024-09-28 04:19 م
 
 

تنبأ باغتيال نصر الله.. فيديو يشهد تداولاً كبيراً

ث
محمد علي الحسيني
السبت، 28-09-2024 02:54 م

الوكيل الإخباري-   تنبأ رجل الدين الشيعي محمد علي الحسيني، أمين عام المجلس العربي الاسلامي، باغتيال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله.   

اضافة اعلان

 

الحسيني ظهر في مقطع مقابلة على قناة العربية وهو يدعو نصر الله لكتابة وصيته حيث أنه الهدف الاسرائيلي القادم  بعدما تخلت ايران عنه تبعا لقوله.

 

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولا واسعا للفيديو بعد اعلان اسرائيل استهداف نصر الله في قصف على الضاحية الجنوبية أمس الجمعة، أعقبه اليوم السبت نعي الحزب لنصر الله.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية العيسوي: الملك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

تعبيرية

طب وصحة 7 وصفات تقليدية بسيطة لتخفيف آلام الحلق فورًا

الحرس الثوري الإيراني

عربي ودولي ثأرا لنصرالله .. مسؤول إيراني يلوح بإرسال قوات إلى لبنان خلال أيام

جانب من الورشة

أخبار محلية ورشة عمل حول برامج دعم التشغيل

ب

أخبار محلية الأردن وسوريا يبحثان محاربة تهريب المخدرات

ييي

عربي ودولي المرشد الإيراني: قوى المقاومة ستقرر مصير المنطقة

تعبيرية

أخبار محلية إعلان نتائج ترشيح المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025

م

أخبار محلية وزير الداخلية يتفقد مصنع بلاستيك بالأغوار



 


الأكثر مشاهدة