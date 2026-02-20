الجمعة 2026-02-20 02:36 م

تنصيب تمثال لشقيق نتنياهو في بلد إفريقي .. ما قصته ؟

الجمعة، 20-02-2026 01:51 م
الوكيل الإخباري- أعلن موهوزي كاينيروغابا، قائد الجيش الأوغندي نجل رئيس البلاد، الخميس، عن تنصيب تمثال لشقيق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المقدم الذي قُتل في مطار عنتيبي.اضافة اعلان


والتمثال يُجسّد يوناتان (يوني) نتنياهو، وسيُنصَب في "المكان الذي قُتل فيه".

ووفقًا لكاينيروغابا، تهدف هذه الخطوة إلى "تعزيز العلاقات مع إسرائيل"، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال قائد الجيش الأوغندي: "يوني هو الأخ الأكبر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. حفظ الله أوغندا وإسرائيل".

وقُتل يوناتان نتنياهو في يوليو 1976 خلال عملية عنتيبي التي نفذتها إسرائيل داخل مطار عاصمة أوغندا، في محاولة لإنقاذ أكثر من 100 رهينة إسرائيلي ويهودي من عملية اختطاف.

وكان شقيق نتنياهو قائدًا لوحدة الكوماندوز الإسرائيلية "سايرت متكال".

وأُصيب يوناتان نتنياهو برصاصة في اشتباكات مع جنود أوغنديين، وتوفي متأثرًا بجراحه أثناء إقلاع الطائرة متجهة إلى إسرائيل، علمًا أنه كان الجندي الإسرائيلي الوحيد الذي قُتل في العملية.

سكاي نيوز
 
 


