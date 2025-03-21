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تنويه حول موعد تحري هلال شوال وعيد الفطر

عيد الفطر
عيد الفطر
 
الجمعة، 21-03-2025 06:39 م

الوكيل الإخباري-   تتحرى دول هلال شوال 1446 هـ مثل الأردن والسعودية وفلسطين وعمان وقطر والبحرين وسوريا ومصر والسودان وتركيا ونيوزلاندا والعراق واليمن واستراليا وقطر والإمارات، في 29 رمضان/آذار الحالي.

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بينما تتحرى دول أخرى هلال شوال 1446 هـ مثل باكستان واليابان والفلبين وماليزيا وبروناي في 30 رمضان/آذار الحالي.

 

وتختلف مواعيد تحري الهلال بين الدول وفقا للحسابات الفلكية ودائرة الافتاء في كل دولة، وإمكانية مشاهدة الهلال من عدمه.

 

 وقد يؤدي ذلك إلى اختلاف في مواعيد عيد الفطر في بعض الدول، حيث تقوم بعض الدول بتحري الهلال في اليوم الـ29 من رمضان، بينما تتحرى دول أخرى في اليوم الـ30 منه.


هذا الاختلاف يعتمد على الظروف الجغرافية، والفلكية، والطقسية، حيث إن رؤية الهلال قد تكون ممكنة في بعض البلدان ولا تكون كذلك في الأخرى، مما يؤدي إلى تباين في تاريخ الاحتفال بعيد الفطر بين الدول.

 
 
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