تنويه حول موعد تحري هلال شوال وعيد الفطر

هذا الاختلاف يعتمد على الظروف الجغرافية، والفلكية، والطقسية، حيث إن رؤية الهلال قد تكون ممكنة في بعض البلدان ولا تكون كذلك في الأخرى، مما يؤدي إلى تباين في تاريخ الاحتفال بعيد الفطر بين الدول.
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