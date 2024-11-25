تواصل الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال في جنوب لبنان

وأشارت إلى قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بشكل متواصل وسط مدينة الخيام والحي الغربي.
وكانت دوت صفارات الإنذار في "نهاريا" ومحيطها وقرب عكا شمال إسرائيل جراء في رشقة صاروخية كبيرة وصلت من لبنان.
بدوره أفاد بيان الجيش الإسرائيلي برصد 20 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي، وظهر في أجواء نهاريا إطلاق صواريخ اعتراضية من الجيش الإسرائيلي في محاولة للتصدي لصواريخ "حزب الله".
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان جديد: "بعد سماع صفارات الإنذار في الساعة 08:35 في منطقتي الجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد نحو 20 قذيفة انطلقت من لبنان إلى إسرائيل. تم اعتراض بعضها ورصد سقوط قذائف أخرى في المنطقة".
وتابع في بيان منفصل: "دوي صفارات الإنذار في أفيفيم ويرؤون شمال إسرائيل".
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم
-
الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم
-
بـ99 دولارا.. ترامب يطرح للبيع رؤيته لإنقاذ أمريكا
-
ذروة غير مسبوقة .. نصف أعضاء الجماعات المسلحة في هايتي من الأطفال
-
تاس: خسائر قوات كييف في خاركوف بلغت 64.7 ألف فرد منذ مايو
-
التحقيقات بمقتل الحاخام الاسرائيلي بالإمارات تستبعد تورط إيران
-
نتنياهو ينهي اجتماعه بشأن لبنان وأنباء عن اتفاق وشيك
-
مصر.. غرق جزئي لسفينة بعد جنوحها في البحر الأحمر