تواصل الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام بتواصل الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي عند محاور الخيام، شمع طيرحرفا والبياضة ويارون في جنوب لبنان، وإطلاق صواريخ على نهاريا والجليل الغربي شمال إسرائيل.



وأشارت إلى قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بشكل متواصل وسط مدينة الخيام والحي الغربي.

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وكانت دوت صفارات الإنذار في "نهاريا" ومحيطها وقرب عكا شمال إسرائيل جراء في رشقة صاروخية كبيرة وصلت من لبنان.



بدوره أفاد بيان الجيش الإسرائيلي برصد 20 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي، وظهر في أجواء نهاريا إطلاق صواريخ اعتراضية من الجيش الإسرائيلي في محاولة للتصدي لصواريخ "حزب الله".



وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان جديد: "بعد سماع صفارات الإنذار في الساعة 08:35 في منطقتي الجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد نحو 20 قذيفة انطلقت من لبنان إلى إسرائيل. تم اعتراض بعضها ورصد سقوط قذائف أخرى في المنطقة".



وتابع في بيان منفصل: "دوي صفارات الإنذار في أفيفيم ويرؤون شمال إسرائيل".