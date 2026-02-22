تواصل ردود الفعل عقب تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

02:00 م

الوكيل الإخباري- توالت ردود الفعل العربية والإسلامية عقب تصريحات أدلى بها سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، قال فيها إنه سيكون مقبولًا أن تسيطر إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله، إضافة إلى الضفة الغربية.





وأدلى هاكابي بتصريحاته خلال مقابلة صحفية أجراها الجمعة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، وقد عين سفيرًا في تل أبيب العام الماضي.



وأعربت دول عربية وإسلامية عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء تصريحات السفير، التي أشار فيها إلى قبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تابعة لدول عربية، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة.



الأردن



أدان الأردن التصريحات التي أدلى بها سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، معتبرًا إياها عبثيةً واستفزازيةً وتمثل انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية ومساسًا بسيادة دول المنطقة.



ورفض الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي هذه التصريحات، مؤكدًا مخالفتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتناقضها مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلن في رفض ضم الضفة الغربية المحتلة.



الجامعة العربية



أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تصريحات بالغة التطرف صدرت عن هاكابي، الذي أشار إلى أن لإسرائيل الحق في السيطرة على الشرق الأوسط، متحججًا بنصوص دينية من العهد القديم.



وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن تصريحات هاكابي "مخالفة لكل أبجديات الدبلوماسية وأعرافها الراسخة"، فضلاً عن مجافاتها للمنطق والعقل، وتناقضها مع سياسات الولايات المتحدة ومواقفها بهدف مغازلة الجمهور اليميني في إسرائيل.



مصر



قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن مصر تدين التصريحات المنسوبة إلى السفير الأميركي لدى إسرائيل، والتي تضمنت مزاعم بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية، معتبرةً إياها خروجًا سافرًا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وأعربت مصر عن استغرابها إزاء صدور هذه التصريحات، التي تتناقض مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وكذلك مؤتمر مجلس السلام الذي عقد بواشنطن في 19 شباط 2026.



السعودية



قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إنها تدين بأشد العبارات وتستنكر كليًا تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، التي عبر فيها باستهتار بأن سيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله ستكون مقبولة.



وأكدت السعودية رفضها القاطع لهذه التصريحات غير المسؤولة، واصفةً إياها بخرق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدبلوماسية، وسابقة خطيرة من مسؤول أميركي، معبرة عن استهتارها بالعلاقات المتميزة لدول المنطقة بالولايات المتحدة.



العراق



أدانت العراق تصريحات السفير الأميركي، التي تضمنت سيطرة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكمله.



وقالت وزارة الخارجية العراقية إن "جمهورية العراق تعرب عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لهذه التصريحات، التي تعد انحرافًا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".



فلسطين



وأدانت فلسطين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، التي قال فيها إن لإسرائيل "حق توراتي" في السيطرة على كامل الشرق الأوسط من النيل إلى الفرات، مستندًا إلى تفسيرات توراتية.



وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه التصريحات تناقض الحقائق الدينية والتاريخية، والقانون الدولي، فضلاً عن تناقضها مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفض ضم الضفة الغربية.



البرلمان العربي



أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، التصريحات الخطيرة للسفير الأميركي، مؤكدًا أنها تمثل انحرافًا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تحريضًا علنيًا على تكريس الاحتلال وشرعنة سياسات الضم بالقوة.



التعاون الإسلامي



أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها للتصريحات الخطيرة وغير المسؤولة التي أدلى بها هاكابي، معتبرةً إياها دعوة مرفوضة لتوسع إسرائيل واستيلائها على مزيد من الأراضٍ الفلسطينية والعربية.



وحذرت الأمانة العامة من أن هذا الخطاب الأيديولوجي المتطرف من شأنه أن يغذي التطرف ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة إجراءاته غير القانونية القائمة على التهجير والاستيطان والضم.



رابطة العالم الإسلامي



أدانت رابطة العالم الإسلامي تصريحات السفير الأميركي، واصفة إياها بالزائفة وغير المسؤولة، والتي تمثل استهتارًا بأمن المنطقة وسيادة دولها، وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، ومخالفةً للالتزامات الواضحة في خطة السلام الأميركية.



رد عربي إسلامي مشترك



أعربت وزارات خارجية الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، البحرين، تركيا، السعودية، سوريا، سلطنة عُمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، مصر، وأمانات منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء تصريحات السفير الأميركي، مؤكدة رفضها القاطع لهذه التصريحات الاستفزازية التي تمثل تهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها.



وشددت على أن هذه التصريحات تتعارض مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومع الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي تقوم على احتواء التصعيد وتهيئة أفق سياسي لتسوية شاملة تكفل للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة.





