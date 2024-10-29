توضيح حول إمكانية لرد إيراني جديد على الهجوم الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الأميركي (البنتاغون) ان وزير الدفاع لويد أوستن أكد في اتصاله أمس مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت التزام واشنطن بالتوصل لوقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الرهائن.

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