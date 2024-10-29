توضيح حول إمكانية لرد إيراني جديد على الهجوم الإسرائيلي

وبينت ان هناك إمكانية لقيام إيران بالرد على الهجوم الإسرائيلي وعلينا الاستعداد لجميع حالات الطوارئ.
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