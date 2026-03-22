الأحد 2026-03-22 12:42 ص

توضيح هام من وكالة الطاقة الذرية حول مفاعل ديمونا

الوكيل الإخباري-  قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت إنها على علم بتقارير تفيد بسقوط مقذوف على مدينة ديمونا في إسرائيل، لكنها لم تتلق أي معلومات عن وقوع أضرار في مركز النقب للأبحاث النووية هناك.


وأوضحت الوكالة أن السلطات المحلية لم تُبلغ عن أي مستويات إشعاع غير طبيعية عقب الحادث، وأنها تراقب الوضع عن كثب، وستواصل السعي للحصول على مزيد من المعلومات.
 
 


