توغل إسرائيلي جديد في الأراضي السورية

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن القوات الإسرائيلية توغلت يوم الخميس في قرى عدة بريف القنيطرة الجنوبي.



وحسب "سانا"، فإن قوة إسرائيلية مؤلفة من سيارتيْن توغلت في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي، انطلاقًا من تل أحمر غربي، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرية كودنة وصولًا إلى قرية عين زيوان، ومنها إلى قرية سويسة، وانتشرت داخل القرية، وقامت بتفتيش المارة وعرقلت الحركة.



وكانت القوات الإسرائيلية قد توغلت مساء أمس الأربعاء في قرى عدة بريف القنيطرة الشمالي وفي بلدة الجلمة بريف درعا الغربي، واعتقلت شابين.



وتتهم الحكومة السورية إسرائيل بمواصلة السياسات العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين.

