السبت 2026-01-17 01:56 م

توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا يطال حوض اليرموك

السبت، 17-01-2026 01:24 م
الوكيل الإخباري-   توغلت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، قوامها 20 جنديًا مدعومين بعدد من الآليات العسكرية، في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا، جنوبي سوريا.اضافة اعلان


وأوضح رئيس بلدية قريتي عابدين ومعرية، موفق محمود، لوكالة الأنباء السورية «سانا»، أن قوة الاحتلال المؤلفة من 20 جنديًا وثلاث سيارات من نوع «هاي لوكس» إضافة إلى سيارة جيب عسكرية، تمركزت في المنطقة الواقعة بين القريتين ما بين الساعة السادسة وحتى الثامنة والنصف صباحًا، قبل أن تنسحب لاحقًا.

ويأتي هذا التوغل بعد يوم واحد فقط من توغل إسرائيلي آخر في قريتي عين الزيوان وسويسة بريف القنيطرة الجنوبي.

وأكدت وكالة «سانا» أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وخرقها لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال التوغلات المتكررة في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين السوريين.

وتؤكد سوريا باستمرار رفضها القاطع لأي وجود عسكري إسرائيلي على أراضيها، مشددة على أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري «باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني» وفقًا لأحكام القانون الدولي.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في ردع هذه الممارسات، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والالتزام باتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

روسيا اليوم 
 
 


