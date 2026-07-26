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توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا الغربي قرب حوض اليرموك

توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا الغربي قرب حوض اليرموك
توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا الغربي قرب حوض اليرموك
 
الأحد، 26-07-2026 08:30 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام سورية، الأحد، بأن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت فجر اليوم باتجاه قريتي معرية والعارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.اضافة اعلان


ولفتت قناة الإخبارية السورية إلى أن القوة الإسرائيلية، المؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية و"تركس"، دخلت إلى المنطقة، حيث قامت بفتح الطريق ونصبت حاجزًا داخل قرية العارضة.

وتشهد مناطق ريفي درعا والقنيطرة المحاذية للجولان المحتل تصاعدًا في وتيرة التوغلات والتحركات العسكرية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من اتساع نطاق هذه العمليات وتأثيرها على السكان في القرى الحدودية.

ويوم الجمعة، توغلت قوات إسرائيلية باتجاه ريف القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع توغل آخر في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، وسط استمرار التحركات العسكرية في الجولان السوري المحتل.

وجاء ذلك بعد ساعات من توغل قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، إلى أطراف قرية جملة قرب طريق صيصون-جملة في ريف درعا الغربي، حيث أقامت حاجزًا عسكريًا مؤقتًا، وأجرت عمليات تفتيش لمركبات المدنيين المارة في المنطقة، قبل أن تواصل تحركاتها.
 
 


gnews

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