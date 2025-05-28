توغل إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية الحدودية

الوكيل الإخباري- توغلت قوة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، داخل الأراضي اللبنانية الجنوبية عند أطراف بلدة بليدا الشرقية الحدودية.

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وقال مصدر أمني لبناني"إن القوة الإسرائيلية المعززة بدورية مشاة وجرافة، تقدمت نحو مئتي متر قبالة مركز الجيش اللبناني، في محيط بئر شعيب، في بليدا."