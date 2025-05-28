توغل إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية الحدودية

وقال مصدر أمني لبناني"إن القوة الإسرائيلية المعززة بدورية مشاة وجرافة، تقدمت نحو مئتي متر قبالة مركز الجيش اللبناني، في محيط بئر شعيب، في بليدا."
وأضاف أن "قوة من اليونيفيل وصلت المكان، حيث يستنفر الجيش اللبناني بوجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبوشرت الاتصالات لتأمين الانسحاب الإسرائيلي".
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