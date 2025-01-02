توغل إسرائيلي داخل بلدات لبنانية حدودية وحرق وتفجير منازل

وقال المصدر، تم رصد تراجع القوات الإسرائيلية من أحياء بلدة الناقورة الحدودية باتجاه رأس الناقورة وعلما الشعب، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.
ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات وأعمال نسف في بلدة عيتا الشعب، وأشعل النيران في عدد من المنازل السكنية في بلدة عيترون.
بترا
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