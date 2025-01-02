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توغل إسرائيلي داخل بلدات لبنانية حدودية وحرق وتفجير منازل

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 02-01-2025 12:05 م
الوكيل الإخباري-   توغل الجيش الإسرائيلي داخل المناطق اللبنانية الحدودية، حيث قامت دورية إسرائيلية معززة بدبابات ميركافا وجرافة بالتوغل إلى أطراف بلدة بيت ليف، كما قام الجنود الإسرائيليون بتفتيش بعض المنازل والأحراج، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني.اضافة اعلان


وقال المصدر، تم رصد تراجع القوات الإسرائيلية من أحياء ‎بلدة الناقورة الحدودية باتجاه رأس الناقورة وعلما الشعب، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات وأعمال نسف في بلدة عيتا الشعب، وأشعل النيران في عدد من المنازل السكنية في بلدة عيترون.

بترا
 
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